2022 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107610416
107610416 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Muğla ilimizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 107610416 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 140 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 140 kişi yerleşmiştir.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 443,28956
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 467,41193
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 14957
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107610416
ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Muğla
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 443,28956
Tavan Puan: 467,41193
Başarı Sıralaması: 14957
Kontenjan 2021 – 2022 : 140
Yerleşen 2021 – 2022: 140
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 502,82717
Tavan Puan: 513,49383
Başarı Sıralaması: 13966
Kontenjan 2020: 140+4
Yerleşen 2020: 144
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 482,80339
Tavan Puan: 502,71876
Başarı Sıralaması : 13139
Kontenjan 2019 : 140+4
Yerleşen 2019 : 144
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 476,15952
Tavan Puan: 490,10120
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 13200
Kontenjan 2018 : 140+4
Yerleşen 2018 : 144
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.