2022 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107610416

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 107610416 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 140 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 140 kişi yerleşmiştir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 443,28956

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 467,41193

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 14957

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107610416

ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Muğla

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 443,28956

Tavan Puan: 467,41193

Başarı Sıralaması: 14957

Kontenjan 2021 – 2022 : 140

Yerleşen 2021 – 2022: 140

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 502,82717

Tavan Puan: 513,49383

Başarı Sıralaması: 13966

Kontenjan 2020: 140+4

Yerleşen 2020: 144

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 482,80339

Tavan Puan: 502,71876

Başarı Sıralaması : 13139

Kontenjan 2019 : 140+4

Yerleşen 2019 : 144

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 476,15952

Tavan Puan: 490,10120

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 13200

Kontenjan 2018 : 140+4

Yerleşen 2018 : 144

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.