2022 Necmettin Erbakan Üni. Uçak Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107010422

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Necmettin Erbakan Üniversitesi Uçak Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 107010422 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Necmettin Erbakan Üniversitesi , Devlet , Uçak Mühendisliği Bölümü , Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Mühendisliği Bölümü kontenjanı 70 kişidir. 2021 yılında Uçak Mühendisliği Bölümüne 70 kişi yerleşmiştir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 390,79233

Necmettin Erbakan Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 426,34171

Necmettin Erbakan Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 51219

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107010422

ÜNİVERSİTE: Necmettin Erbakan Üniversitesi

FAKÜLTE: Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 390,79233

Tavan Puan: 426,34171

Başarı Sıralaması: 51219

Kontenjan 2021 – 2022 : 70

Yerleşen 2021 – 2022: 70

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 462,06496

Tavan Puan: 491,78766

Başarı Sıralaması: 44239

Kontenjan 2020: 70+2

Yerleşen 2020: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 431,37608

Tavan Puan: 455,74602

Başarı Sıralaması : 42038

Kontenjan 2019 : 70+2

Yerleşen 2019 : 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 416,2452

Tavan Puan: 460,71210

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 42100

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

Necmettin Erbakan Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.