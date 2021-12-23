2022 Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107010404

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 107010404 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Necmettin Erbakan Üniversitesi , Devlet , Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 100 kişidir. 2021 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 100 kişi yerleşmiştir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 417,44615

Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Tavan Puan: 445,09649

Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 30214

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107010404

ÜNİVERSİTE: Necmettin Erbakan Üniversitesi

FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 417,44615

Tavan Puan: 445,09649

Başarı Sıralaması: 30214

Kontenjan 2021 – 2022 : 100

Yerleşen 2021 – 2022: 100

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 481,06074

Tavan Puan: 486,60948

Başarı Sıralaması: 28982

Kontenjan 2020: 90+3

Yerleşen 2020: 93

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 458,39761

Tavan Puan: 473,18756

Başarı Sıralaması : 25329

Kontenjan 2019 : 90+3

Yerleşen 2019 : 93

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 451,19815

Tavan Puan: 467,85848

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 23600

Kontenjan 2018 : 80+2

Yerleşen 2018 : 82

Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.