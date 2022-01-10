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  4. 2022 Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107010246

2022 Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107010246

107010246 | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107010246

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya  ilinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi   Meram Tıp Fakültesi   Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 107010246 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Necmettin Erbakan Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Meram Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 220 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 220 kişi yerleşmiştir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 443,77554

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 483,85458

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 14725

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107010246   

ÜNİVERSİTE: Necmettin Erbakan Üniversitesi

FAKÜLTE: Meram Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 443,77554

Tavan Puan: 483,85458

Başarı Sıralaması: 14725

Kontenjan 2021 – 2022 : 220

Yerleşen 2021 – 2022: 220

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 503,94675

Tavan Puan: 538,14038

Başarı Sıralaması:  13340

Kontenjan 2020:  210+6

Yerleşen 2020: 216

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 485,35881

Tavan Puan: 513,42756

Başarı Sıralaması :  12089

Kontenjan 2019 :  210+6

Yerleşen 2019 : 216

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 481,1333

Tavan Puan: 513,51528

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  11500

Kontenjan 2018 :  220+6

Yerleşen 2018 : 226

taban-puan.jpg

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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