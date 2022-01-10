2022 Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107010246
107010246 | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 107010246 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Necmettin Erbakan Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Meram Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 220 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 220 kişi yerleşmiştir.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 443,77554
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 483,85458
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 14725
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107010246
ÜNİVERSİTE: Necmettin Erbakan Üniversitesi
FAKÜLTE: Meram Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 443,77554
Tavan Puan: 483,85458
Başarı Sıralaması: 14725
Kontenjan 2021 – 2022 : 220
Yerleşen 2021 – 2022: 220
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 503,94675
Tavan Puan: 538,14038
Başarı Sıralaması: 13340
Kontenjan 2020: 210+6
Yerleşen 2020: 216
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 485,35881
Tavan Puan: 513,42756
Başarı Sıralaması : 12089
Kontenjan 2019 : 210+6
Yerleşen 2019 : 216
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 481,1333
Tavan Puan: 513,51528
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 11500
Kontenjan 2018 : 220+6
Yerleşen 2018 : 226
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.