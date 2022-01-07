2022 Ondokuz Mayıs Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 108210329
108210329 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Samsun ilimizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 108210329 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Devlet , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 75 kişidir. 2021 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 75 kişi yerleşmiştir.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 322,58086
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 377,57129
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 126802
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108210329
ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Samsun
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 322,58086
Tavan Puan: 377,57129
Başarı Sıralaması: 126802
Kontenjan 2021 – 2022 : 75
Yerleşen 2021 – 2022: 75
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 378,93596
Tavan Puan: 421,55160
Başarı Sıralaması: 121936
Kontenjan 2020: 75+2
Yerleşen 2020: 77
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 340,35527
Tavan Puan: 391,86220
Başarı Sıralaması : 122970
Kontenjan 2019 : 75+2
Yerleşen 2019 : 77
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 329,53423
Tavan Puan: 390,13468
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 114000
Kontenjan 2018 : 75+2
Yerleşen 2018 : 77
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.