2022 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108210365
108210365 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Samsun ilimizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 108210365 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 160 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 160 kişi yerleşmiştir.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 454,33111
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 495,64027
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 10307
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108210365
ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Samsun
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 454,33111
Tavan Puan: 495,64027
Başarı Sıralaması: 10307
Kontenjan 2021 – 2022 : 160
Yerleşen 2021 – 2022: 160
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 510,94892
Tavan Puan: 531,01663
Başarı Sıralaması: 9551
Kontenjan 2020: 170+5
Yerleşen 2020: 175
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 492,47665
Tavan Puan: 528,39192
Başarı Sıralaması : 9389
Kontenjan 2019 : 170+5
Yerleşen 2019 : 175
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 487,56764
Tavan Puan: 528,22743
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 9360
Kontenjan 2018 : 180+5
Yerleşen 2018 : 185
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.