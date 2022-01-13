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  4. 2022 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108210365

2022 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108210365

108210365 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Samsun ilimizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108210365

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun  ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Tıp Fakültesi   Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 108210365 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 160 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 160 kişi yerleşmiştir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 454,33111

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 495,64027

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 10307

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108210365   

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 454,33111

Tavan Puan: 495,64027

Başarı Sıralaması: 10307

Kontenjan 2021 – 2022 : 160

Yerleşen 2021 – 2022: 160

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 510,94892

Tavan Puan: 531,01663

Başarı Sıralaması:  9551

Kontenjan 2020:  170+5

Yerleşen 2020: 175

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 492,47665

Tavan Puan: 528,39192

Başarı Sıralaması :  9389

Kontenjan 2019 :  170+5

Yerleşen 2019 : 175

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 487,56764

Tavan Puan: 528,22743

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  9360

Kontenjan 2018 :  180+5

Yerleşen 2018 : 185

taban-puan.jpg

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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