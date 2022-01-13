2022 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108210868

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 108210868 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 60 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 60 kişi yerleşmiştir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 449,85397

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 461,60369

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 12009

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108210868

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 449,85397

Tavan Puan: 461,60369

Başarı Sıralaması: 12009

Kontenjan 2021 – 2022 : 60

Yerleşen 2021 – 2022: 60

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 507,26335

Tavan Puan: 511,09636

Başarı Sıralaması: 11457

Kontenjan 2020: 60+2

Yerleşen 2020: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 486,75473

Tavan Puan: 495,57777

Başarı Sıralaması : 11548

Kontenjan 2019 : 60+2

Yerleşen 2019 : 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 481,63424

Tavan Puan: 491,20776

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 11300

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.