2022 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108210374
108210374 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Samsun ilimizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Bölümü tercih kod numarası 108210374 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Devlet , Veterinerlik Bölümü , Veteriner Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Veterinerlik Bölümü kontenjanı 75 kişidir. 2021 yılında Veterinerlik Bölümüne 75 kişi yerleşmiştir.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban Puanı: 367,29232
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Tavan Puan: 418,02435
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Başarı Sıralaması: 73364
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108210374
ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
FAKÜLTE: Veteriner Fakültesi
ŞEHİR: Samsun
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 367,29232
Tavan Puan: 418,02435
Başarı Sıralaması: 73364
Kontenjan 2021 – 2022 : 75
Yerleşen 2021 – 2022: 75
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 421,12309
Tavan Puan: 472,78896
Başarı Sıralaması: 79804
Kontenjan 2020: 75+2
Yerleşen 2020: 77
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 370,35668
Tavan Puan: 437,92748
Başarı Sıralaması : 90158
Kontenjan 2019 : 75+2
Yerleşen 2019 : 77
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 340,74662
Tavan Puan: 407,91020
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 101000
Kontenjan 2018 : 75+2
Yerleşen 2018 : 77
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.