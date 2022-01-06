2022 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108210374

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Bölümü tercih kod numarası 108210374 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Devlet , Veterinerlik Bölümü , Veteriner Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Veterinerlik Bölümü kontenjanı 75 kişidir. 2021 yılında Veterinerlik Bölümüne 75 kişi yerleşmiştir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban Puanı: 367,29232

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Tavan Puan: 418,02435

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Başarı Sıralaması: 73364

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108210374

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Veteriner Fakültesi

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 367,29232

Tavan Puan: 418,02435

Başarı Sıralaması: 73364

Kontenjan 2021 – 2022 : 75

Yerleşen 2021 – 2022: 75

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 421,12309

Tavan Puan: 472,78896

Başarı Sıralaması: 79804

Kontenjan 2020: 75+2

Yerleşen 2020: 77

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 370,35668

Tavan Puan: 437,92748

Başarı Sıralaması : 90158

Kontenjan 2019 : 75+2

Yerleşen 2019 : 77

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 340,74662

Tavan Puan: 407,91020

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 101000

Kontenjan 2018 : 75+2

Yerleşen 2018 : 77

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.