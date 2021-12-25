2022 Ordu Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108310213

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ordu Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ordu ilinde bulunan Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ordu Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 108310213 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ordu Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ordu Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ordu Üniversitesi , Devlet , İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ordu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 50 kişidir. 2021 yılında İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümüne 50 kişi yerleşmiştir.

Ordu Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 346,1405

Ordu Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 374,36843

Ordu Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 96497

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108310213

ÜNİVERSİTE: Ordu Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Ordu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 346,1405

Tavan Puan: 374,36843

Başarı Sıralaması: 96497

Kontenjan 2021 – 2022 : 50

Yerleşen 2021 – 2022: 50

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 404,6279

Tavan Puan: 431,43763

Başarı Sıralaması: 95215

Kontenjan 2020: 60+2

Yerleşen 2020: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 344,94814

Tavan Puan: 433,73472

Başarı Sıralaması : 117246

Kontenjan 2019 : 60+2

Yerleşen 2019 : 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 316,25992

Tavan Puan: 392,78030

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 132000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

Ordu Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ordu Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.