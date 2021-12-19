2022 Orta Doğu Teknik Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108410336
108410336 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 108410336 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Orta Doğu Teknik Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 105 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 105 kişi yerleşmiştir.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 505,31021
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 549,10979
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 1048
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108410336
ÜNİVERSİTE: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 505,31021
Tavan Puan: 549,10979
Başarı Sıralaması: 1048
Kontenjan 2021 – 2022 : 105
Yerleşen 2021 – 2022: 105
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 538,59468
Tavan Puan: 555,77895
Başarı Sıralaması: 1178
Kontenjan 2020: 105+3
Yerleşen 2020: 108
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 526,62678
Tavan Puan: 549,94126
Başarı Sıralaması : 1488
Kontenjan 2019 : 105+3
Yerleşen 2019 : 108
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 519,50866
Tavan Puan: 549,46027
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 2170
Kontenjan 2018 : 110+3
Yerleşen 2018 : 113
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.