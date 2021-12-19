2022 Orta Doğu Teknik Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108410478

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Güzelyurt ilinde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 108410478 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Güzelyurt ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 15 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 15 kişi yerleşmiştir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 416,3517

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 446,83041

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 30980

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108410478

ÜNİVERSİTE: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

ŞEHİR: Kktc-Güzelyurt

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 416,3517

Tavan Puan: 446,83041

Başarı Sıralaması: 30980

Kontenjan 2021 – 2022 : 15

Yerleşen 2021 – 2022: 15

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 484,02196

Tavan Puan: 499,72720

Başarı Sıralaması: 26741

Kontenjan 2020: 12+0

Yerleşen 2020: 12

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 454,41177

Tavan Puan: 468,30267

Başarı Sıralaması : 27636

Kontenjan 2019 : 5+0

Yerleşen 2019 : 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 450,77125

Tavan Puan: 460,07716

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 23800

Kontenjan 2018 : 5+0

Yerleşen 2018 : 5

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.