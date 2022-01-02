2022 Orta Doğu Teknik Üni. Çevre Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108410345
108410345 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 108410345 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Orta Doğu Teknik Üniversitesi , Devlet , Çevre Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çevre Mühendisliği Bölümü kontenjanı 65 kişidir. 2021 yılında Çevre Mühendisliği Bölümüne 65 kişi yerleşmiştir.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 380,19124
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 407,64663
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 60780
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108410345
ÜNİVERSİTE: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 380,19124
Tavan Puan: 407,64663
Başarı Sıralaması: 60780
Kontenjan 2021 – 2022 : 65
Yerleşen 2021 – 2022: 65
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 447,15988
Tavan Puan: 466,45654
Başarı Sıralaması: 57023
Kontenjan 2020: 65+2
Yerleşen 2020: 67
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 409,35151
Tavan Puan: 449,31779
Başarı Sıralaması : 57635
Kontenjan 2019 : 65+2
Yerleşen 2019 : 67
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 393,72618
Tavan Puan: 447,21514
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 56400
Kontenjan 2018 : 65+2
Yerleşen 2018 : 67
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.