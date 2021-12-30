2022 Orta Doğu Teknik Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 108410354
108410354 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 108410354 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Orta Doğu Teknik Üniversitesi , Devlet , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 195 kişidir. 2021 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 195 kişi yerleşmiştir.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 488,87035
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 541,91288
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 2505
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108410354
ÜNİVERSİTE: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 488,87035
Tavan Puan: 541,91288
Başarı Sıralaması: 2505
Kontenjan 2021 – 2022 : 195
Yerleşen 2021 – 2022: 195
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 531,082
Tavan Puan: 552,38514
Başarı Sıralaması: 2575
Kontenjan 2020: 195+5
Yerleşen 2020: 200
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 521,4461
Tavan Puan: 551,46192
Başarı Sıralaması : 2214
Kontenjan 2019 : 195+5
Yerleşen 2019 : 200
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 518,96534
Tavan Puan: 552,41140
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 2260
Kontenjan 2018 : 195+5
Yerleşen 2018 : 200
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.