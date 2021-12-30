2022 Orta Doğu Teknik Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 108410354

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 108410354 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi , Devlet , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 195 kişidir. 2021 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 195 kişi yerleşmiştir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 488,87035

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 541,91288

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 2505

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108410354

ÜNİVERSİTE: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 488,87035

Tavan Puan: 541,91288

Başarı Sıralaması: 2505

Kontenjan 2021 – 2022 : 195

Yerleşen 2021 – 2022: 195

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 531,082

Tavan Puan: 552,38514

Başarı Sıralaması: 2575

Kontenjan 2020: 195+5

Yerleşen 2020: 200

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 521,4461

Tavan Puan: 551,46192

Başarı Sıralaması : 2214

Kontenjan 2019 : 195+5

Yerleşen 2019 : 200

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 518,96534

Tavan Puan: 552,41140

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 2260

Kontenjan 2018 : 195+5

Yerleşen 2018 : 200

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.