2022 Orta Doğu Teknik Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108410363

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 108410363 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi , Devlet , Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 95 kişidir. 2021 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 95 kişi yerleşmiştir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 475,22891

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 500,07547

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 4529

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108410363

ÜNİVERSİTE: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 475,22891

Tavan Puan: 500,07547

Başarı Sıralaması: 4529

Kontenjan 2021 – 2022 : 95

Yerleşen 2021 – 2022: 95

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 520,69188

Tavan Puan: 538,04691

Başarı Sıralaması: 5488

Kontenjan 2020: 95+3

Yerleşen 2020: 98

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 504,15641

Tavan Puan: 531,70748

Başarı Sıralaması : 5825

Kontenjan 2019 : 95+3

Yerleşen 2019 : 98

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 499,24824

Tavan Puan: 524,82606

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 6130

Kontenjan 2018 : 95+3

Yerleşen 2018 : 98

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.