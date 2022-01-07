2022 Orta Doğu Teknik Üni. Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 108470058

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 108470058 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi , Devlet , Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü kontenjanı 70 kişidir. 2021 yılında Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümüne 70 kişi yerleşmiştir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 396,92248

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 449,06142

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 46134

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108470058

ÜNİVERSİTE: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 396,92248

Tavan Puan: 449,06142

Başarı Sıralaması: 46134

Kontenjan 2021 – 2022 : 70

Yerleşen 2021 – 2022: 70

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 460,97668

Tavan Puan: 506,37778

Başarı Sıralaması: 45109

Kontenjan 2020: 70+2

Yerleşen 2020: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 432,5944

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : 41188

Kontenjan 2019 : 70+2

Yerleşen 2019 : 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 426,12056

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 36500

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.