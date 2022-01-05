2022 Orta Doğu Teknik Üni. Gıda Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108410372

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 108410372 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi , Devlet , Gıda Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gıda Mühendisliği Bölümü kontenjanı 85 kişidir. 2021 yılında Gıda Mühendisliği Bölümüne 85 kişi yerleşmiştir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 388,29218

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 433,98094

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 53379

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108410372

ÜNİVERSİTE: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 388,29218

Tavan Puan: 433,98094

Başarı Sıralaması: 53379

Kontenjan 2021 – 2022 : 85

Yerleşen 2021 – 2022: 85

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 456,65182

Tavan Puan: 482,69275

Başarı Sıralaması: 48778

Kontenjan 2020: 85+3

Yerleşen 2020: 88

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 422,38462

Tavan Puan: 453,05266

Başarı Sıralaması : 48209

Kontenjan 2019 : 85+3

Yerleşen 2019 : 88

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 406,06936

Tavan Puan: 437,09228

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 48200

Kontenjan 2018 : 85+3

Yerleşen 2018 : 88

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.