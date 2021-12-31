2022 Orta Doğu Teknik Üni. İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108410399

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 108410399 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi , Devlet , İnşaat Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölümü kontenjanı 180 kişidir. 2021 yılında İnşaat Mühendisliği Bölümüne 180 kişi yerleşmiştir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 390,59416

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 446,84092

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 51406

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108410399

ÜNİVERSİTE: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 390,59416

Tavan Puan: 446,84092

Başarı Sıralaması: 51406

Kontenjan 2021 – 2022 : 180

Yerleşen 2021 – 2022: 180

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 462,89977

Tavan Puan: 504,18254

Başarı Sıralaması: 43551

Kontenjan 2020: 180+5

Yerleşen 2020: 185

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 433,48232

Tavan Puan: 490,75268

Başarı Sıralaması : 40603

Kontenjan 2019 : 180+5

Yerleşen 2019 : 185

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 455,53469

Tavan Puan: 502,30782

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 21600

Kontenjan 2018 : 180+5

Yerleşen 2018 : 185

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.