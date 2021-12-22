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  4. 2022 Orta Doğu Teknik Üni. Jeoloji Mühendisliği   Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108410406

2022 Orta Doğu Teknik Üni. Jeoloji Mühendisliği   Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108410406

108410406 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği   Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Orta Doğu Teknik Üni. Jeoloji Mühendisliği   Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108410406

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Jeoloji Mühendisliği   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği   Bölümü tercih kod numarası 108410406 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi , Devlet , Jeoloji Mühendisliği   Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Jeoloji Mühendisliği   Bölümü kontenjanı 60 kişidir. 2021 yılında Jeoloji Mühendisliği   Bölümüne 60 kişi yerleşmiştir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği   Bölümü Taban Puanı: 364,75256

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği   Bölümü Tavan Puan: 418,8773

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği   Bölümü Başarı Sıralaması: 75947

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108410406   

ÜNİVERSİTE: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 364,75256

Tavan Puan: 418,8773

Başarı Sıralaması: 75947

Kontenjan 2021 – 2022 : 60

Yerleşen 2021 – 2022: 60

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 426,23516

Tavan Puan: 479,99665

Başarı Sıralaması:  75333

Kontenjan 2020:  60+2

Yerleşen 2020: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 378,00302

Tavan Puan: 416,23938

Başarı Sıralaması :  83098

Kontenjan 2019 :  60+2

Yerleşen 2019 : 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 366,04535

Tavan Puan: 435,75428

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  77400

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

taban-puan.jpg

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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