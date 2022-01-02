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2022 Orta Doğu Teknik Üni. Kimya Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108410618

108410618 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Güzelyurt ilimizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Orta Doğu Teknik Üni. Kimya Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108410618

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Güzelyurt  ilinde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi   ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu   Kimya Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 108410618 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi , Devlet , Kimya Mühendisliği Bölümü , ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Güzelyurt ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Mühendisliği Bölümü kontenjanı 5 kişidir. 2021 yılında Kimya Mühendisliği Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 344,75301

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 362,32259

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 98147

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108410618   

ÜNİVERSİTE: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

ŞEHİR: Kktc-Güzelyurt

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 344,75301

Tavan Puan: 362,32259

Başarı Sıralaması: 98147

Kontenjan 2021 – 2022 : 5

Yerleşen 2021 – 2022: 5

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 394,53188

Tavan Puan: 435,48093

Başarı Sıralaması:  105127

Kontenjan 2020:  5+0

Yerleşen 2020: 5

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 351,59922

Tavan Puan: 391,69189

Başarı Sıralaması :  109635

Kontenjan 2019 :  5+0

Yerleşen 2019 : 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 338,38947

Tavan Puan: 372,59266

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  104000

Kontenjan 2018 :  5+0

Yerleşen 2018 : 5

taban-puan.jpg

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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