2022 Orta Doğu Teknik Üni. Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108410433
108410433 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 108410433 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Orta Doğu Teknik Üniversitesi , Devlet , Makine Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü kontenjanı 190 kişidir. 2021 yılında Makine Mühendisliği Bölümüne 190 kişi yerleşmiştir.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 464,88587
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 520,80342
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 6984
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108410433
ÜNİVERSİTE: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 464,88587
Tavan Puan: 520,80342
Başarı Sıralaması: 6984
Kontenjan 2021 – 2022 : 190
Yerleşen 2021 – 2022: 190
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 517,0322
Tavan Puan: 548,00664
Başarı Sıralaması: 6862
Kontenjan 2020: 190+5
Yerleşen 2020: 195
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 505,67303
Tavan Puan: 531,73170
Başarı Sıralaması : 5435
Kontenjan 2019 : 190+5
Yerleşen 2019 : 195
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 503,22883
Tavan Puan: 527,95677
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 5120
Kontenjan 2018 : 190+5
Yerleşen 2018 : 195
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.