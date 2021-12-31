2022 Orta Doğu Teknik Üni. Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108410433

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 108410433 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi , Devlet , Makine Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü kontenjanı 190 kişidir. 2021 yılında Makine Mühendisliği Bölümüne 190 kişi yerleşmiştir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 464,88587

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 520,80342

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 6984

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108410433

ÜNİVERSİTE: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 464,88587

Tavan Puan: 520,80342

Başarı Sıralaması: 6984

Kontenjan 2021 – 2022 : 190

Yerleşen 2021 – 2022: 190

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 517,0322

Tavan Puan: 548,00664

Başarı Sıralaması: 6862

Kontenjan 2020: 190+5

Yerleşen 2020: 195

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 505,67303

Tavan Puan: 531,73170

Başarı Sıralaması : 5435

Kontenjan 2019 : 190+5

Yerleşen 2019 : 195

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 503,22883

Tavan Puan: 527,95677

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 5120

Kontenjan 2018 : 190+5

Yerleşen 2018 : 195

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.