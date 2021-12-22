2022 Orta Doğu Teknik Üni. Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108411149

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 108411149 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi , Devlet , Matematik Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 20 kişidir. 2021 yılında Matematik Öğretmenliği Bölümüne 20 kişi yerleşmiştir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 405,39704

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 426,05742

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 39135

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108411149

ÜNİVERSİTE: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 405,39704

Tavan Puan: 426,05742

Başarı Sıralaması: 39135

Kontenjan 2021 – 2022 : 20

Yerleşen 2021 – 2022: 20

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 470,05962

Tavan Puan: 484,72720

Başarı Sıralaması: 37702

Kontenjan 2020: 20+1

Yerleşen 2020: 21

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 442,86076

Tavan Puan: 498,79244

Başarı Sıralaması : 34593

Kontenjan 2019 : 20+1

Yerleşen 2019 : 21

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 428,15224

Tavan Puan: 449,95259

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 35300

Kontenjan 2018 : 20+1

Yerleşen 2018 : 21

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.