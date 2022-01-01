2022 Orta Doğu Teknik Üni. Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 108410451

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Orta Doğu Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 108410451 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi , Devlet , Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü kontenjanı 60 kişidir. 2021 yılında Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümüne 60 kişi yerleşmiştir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 381,01236

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 412,11046

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 59970

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108410451

ÜNİVERSİTE: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 381,01236

Tavan Puan: 412,11046

Başarı Sıralaması: 59970

Kontenjan 2021 – 2022 : 60

Yerleşen 2021 – 2022: 60

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 439,42786

Tavan Puan: 477,43502

Başarı Sıralaması: 63831

Kontenjan 2020: 60+2

Yerleşen 2020: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 407,24858

Tavan Puan: 449,27211

Başarı Sıralaması : 59201

Kontenjan 2019 : 60+2

Yerleşen 2019 : 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 393,93899

Tavan Puan: 440,74735

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 56200

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.