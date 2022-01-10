2022 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108410124

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü tercih kod numarası 108410124 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi , Devlet , Fizik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizik Bölümü kontenjanı 90 kişidir. 2021 yılında Fizik Bölümüne 90 kişi yerleşmiştir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü Taban Puanı: 416,31285

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü Tavan Puan: 469,07249

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü Başarı Sıralaması: 31001

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108410124

ÜNİVERSİTE: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 416,31285

Tavan Puan: 469,07249

Başarı Sıralaması: 31001

Kontenjan 2021 – 2022 : 90

Yerleşen 2021 – 2022: 90

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 472,82316

Tavan Puan: 536,50810

Başarı Sıralaması: 35427

Kontenjan 2020: 90+3

Yerleşen 2020: 93

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 419,42502

Tavan Puan: 519,17832

Başarı Sıralaması : 50184

Kontenjan 2019 : 90+3

Yerleşen 2019 : 93

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 390,02629

Tavan Puan: 498,86292

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 58900

Kontenjan 2018 : 90+3

Yerleşen 2018 : 93

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.