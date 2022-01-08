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2022 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108410318

108410318 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108410318

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi   Mimarlık Fakültesi   Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 108410318 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi , Devlet , Mimarlık Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 115 kişidir. 2021 yılında Mimarlık Bölümüne 115 kişi yerleşmiştir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 410,60588

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 474,64436

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 35028

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108410318   

ÜNİVERSİTE: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 410,60588

Tavan Puan: 474,64436

Başarı Sıralaması: 35028

Kontenjan 2021 – 2022 : 115

Yerleşen 2021 – 2022: 115

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 480,46292

Tavan Puan: 520,22984

Başarı Sıralaması:  29445

Kontenjan 2020:  110+3

Yerleşen 2020: 113

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 459,33576

Tavan Puan: 501,37531

Başarı Sıralaması :  24807

Kontenjan 2019 :  100+3

Yerleşen 2019 : 103

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 469,54204

Tavan Puan: 538,36112

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  15700

Kontenjan 2018 :  100+3

Yerleşen 2018 : 103

taban-puan.jpg

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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