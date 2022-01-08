2022 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108410318
108410318 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 108410318 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Orta Doğu Teknik Üniversitesi , Devlet , Mimarlık Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 115 kişidir. 2021 yılında Mimarlık Bölümüne 115 kişi yerleşmiştir.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 410,60588
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 474,64436
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 35028
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108410318
ÜNİVERSİTE: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 410,60588
Tavan Puan: 474,64436
Başarı Sıralaması: 35028
Kontenjan 2021 – 2022 : 115
Yerleşen 2021 – 2022: 115
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 480,46292
Tavan Puan: 520,22984
Başarı Sıralaması: 29445
Kontenjan 2020: 110+3
Yerleşen 2020: 113
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 459,33576
Tavan Puan: 501,37531
Başarı Sıralaması : 24807
Kontenjan 2019 : 100+3
Yerleşen 2019 : 103
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 469,54204
Tavan Puan: 538,36112
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 15700
Kontenjan 2018 : 100+3
Yerleşen 2018 : 103
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.