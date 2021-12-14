ÖSYM resmi internet adresinde, ‘2022 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ni adayların erişimine açtı. 2022 yılında ÖSYM tarafından hazırlanan sınavlara girecek olan adaylar "2022 ÖSYM sınav ve sonuç tarihleri | ÖSYM sınav ve sonuç açıklama takvimi 2022" konu başlıklarına göz atıyor. Haberimizde merak edilen konunun detaylarına yer verdik.

2022 ÖSYM SINAV VE SONUÇ TARİHLERİ | ÖSYM SINAV VE SONUÇ AÇIKLAMA TAKVİMİ 2022

ÖSYM, resmi internet adresinde "2022 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ‘2022 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ne 13 Aralık 2021 günü saat 10.15’ten itibaren ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecektir." ifadelerine yer verdi. Bunun hemen ardından tarihler ilgilisi tarafından merak edildi. 2022 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.