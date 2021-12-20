2022 Özyeğin Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204810131
204810131 | Özyeğin Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Özyeğin Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Özyeğin Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 204810131 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Özyeğin Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Özyeğin Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Özyeğin Üniversitesi , Vakıf , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 42 kişidir. 2021 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.
Özyeğin Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 374,98047
Özyeğin Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 460,10569
Özyeğin Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 65735
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204810131
ÜNİVERSİTE: Özyeğin Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 374,98047
Tavan Puan: 460,10569
Başarı Sıralaması: 65735
Kontenjan 2021 – 2022 : 42
Yerleşen 2021 – 2022: 42
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 435,54397
Tavan Puan: 497,92506
Başarı Sıralaması: 67199
Kontenjan 2020: 41+0
Yerleşen 2020: 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 389,0456
Tavan Puan: 490,99785
Başarı Sıralaması : 73597
Kontenjan 2019 : 37+0
Yerleşen 2019 : 37
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 358,58494
Tavan Puan: 436,88330
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 83900
Kontenjan 2018 : 37+0
Yerleşen 2018 : 37
Özyeğin Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Özyeğin Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.