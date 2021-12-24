2022 Özyeğin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204810185
204810185 | Özyeğin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Özyeğin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Özyeğin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 204810185 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Özyeğin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Özyeğin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Özyeğin Üniversitesi , Vakıf , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 38 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 38 kişi yerleşmiştir.
Özyeğin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 419,4488
Özyeğin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 469,92368
Özyeğin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 28816
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204810185
ÜNİVERSİTE: Özyeğin Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 419,4488
Tavan Puan: 469,92368
Başarı Sıralaması: 28816
Kontenjan 2021 – 2022 : 38
Yerleşen 2021 – 2022: 38
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 468,88483
Tavan Puan: 514,34615
Başarı Sıralaması: 38622
Kontenjan 2020: 40+0
Yerleşen 2020: 40
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 427,02105
Tavan Puan: 514,95701
Başarı Sıralaması : 45010
Kontenjan 2019 : 41+0
Yerleşen 2019 : 41
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 386,37946
Tavan Puan: 500,43691
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 61500
Kontenjan 2018 : 41+0
Yerleşen 2018 : 41
Özyeğin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Özyeğin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.