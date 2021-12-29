2022 Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204810043

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 204810043 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Özyeğin Üniversitesi , Vakıf , Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 15 kişidir. 2021 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 15 kişi yerleşmiştir.

Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 469,63081

Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 486,14722

Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 5793

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204810043

ÜNİVERSİTE: Özyeğin Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 469,63081

Tavan Puan: 486,14722

Başarı Sıralaması: 5793

Kontenjan 2021 – 2022 : 15

Yerleşen 2021 – 2022: 15

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 513,28052

Tavan Puan: 523,56179

Başarı Sıralaması: 8473

Kontenjan 2020: 18+0

Yerleşen 2020: 18

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 503,30146

Tavan Puan: 510,92042

Başarı Sıralaması : 6046

Kontenjan 2019 : 12+0

Yerleşen 2019 : 12

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 492,38284

Tavan Puan: 499,65402

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 7890

Kontenjan 2018 : 12+0

Yerleşen 2018 : 12

Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.