2022 Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204810052

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 204810052 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Özyeğin Üniversitesi , Vakıf , Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 72 kişidir. 2021 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 371,07676

Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 416,12171

Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 69558

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204810052

ÜNİVERSİTE: Özyeğin Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 371,07676

Tavan Puan: 416,12171

Başarı Sıralaması: 69558

Kontenjan 2021 – 2022 : 72

Yerleşen 2021 – 2022: 72

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 425,22774

Tavan Puan: 478,10342

Başarı Sıralaması: 76184

Kontenjan 2020: 81+0

Yerleşen 2020: 81

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 375,58146

Tavan Puan: 492,49065

Başarı Sıralaması : 85231

Kontenjan 2019 : 89+0

Yerleşen 2019 : 89

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 358,86527

Tavan Puan: 472,09679

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 83600

Kontenjan 2018 : 89+0

Yerleşen 2018 : 89

Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.