2022 Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204810158

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 204810158 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Özyeğin Üniversitesi , Vakıf , Makine Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü kontenjanı 8 kişidir. 2021 yılında Makine Mühendisliği Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.

Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 447,29476

Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 464,0612

Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 13118

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204810158

ÜNİVERSİTE: Özyeğin Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 447,29476

Tavan Puan: 464,0612

Başarı Sıralaması: 13118

Kontenjan 2021 – 2022 : 8

Yerleşen 2021 – 2022: 8

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 496,45204

Tavan Puan: 516,32199

Başarı Sıralaması: 17973

Kontenjan 2020: 8+0

Yerleşen 2020: 8

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 500,4302

Tavan Puan: 511,15587

Başarı Sıralaması : 6845

Kontenjan 2019 : 5+0

Yerleşen 2019 : 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 487,46567

Tavan Puan: 493,56583

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 9390

Kontenjan 2018 : 5+0

Yerleşen 2018 : 5

Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.