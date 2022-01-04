2022 Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204810167
204810167 | Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 204810167 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Özyeğin Üniversitesi , Vakıf , Makine Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü kontenjanı 39 kişidir. 2021 yılında Makine Mühendisliği Bölümüne 39 kişi yerleşmiştir.
Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 344,20026
Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 398,40829
Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 98801
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204810167
ÜNİVERSİTE: Özyeğin Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 344,20026
Tavan Puan: 398,40829
Başarı Sıralaması: 98801
Kontenjan 2021 – 2022 : 39
Yerleşen 2021 – 2022: 39
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 391,55153
Tavan Puan: 469,67285
Başarı Sıralaması: 108134
Kontenjan 2020: 39+0
Yerleşen 2020: 39
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 346,40056
Tavan Puan: 470,53528
Başarı Sıralaması : 115559
Kontenjan 2019 : 39+0
Yerleşen 2019 : 39
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 337,87695
Tavan Puan: 461,94709
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 104000
Kontenjan 2018 : 37+0
Yerleşen 2018 : 37
Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.