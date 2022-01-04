2022 Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204810167

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 204810167 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Özyeğin Üniversitesi , Vakıf , Makine Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü kontenjanı 39 kişidir. 2021 yılında Makine Mühendisliği Bölümüne 39 kişi yerleşmiştir.

Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 344,20026

Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 398,40829

Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 98801

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204810167

ÜNİVERSİTE: Özyeğin Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 344,20026

Tavan Puan: 398,40829

Başarı Sıralaması: 98801

Kontenjan 2021 – 2022 : 39

Yerleşen 2021 – 2022: 39

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 391,55153

Tavan Puan: 469,67285

Başarı Sıralaması: 108134

Kontenjan 2020: 39+0

Yerleşen 2020: 39

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 346,40056

Tavan Puan: 470,53528

Başarı Sıralaması : 115559

Kontenjan 2019 : 39+0

Yerleşen 2019 : 39

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 337,87695

Tavan Puan: 461,94709

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 104000

Kontenjan 2018 : 37+0

Yerleşen 2018 : 37

Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.