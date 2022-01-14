2022 Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204810616
204810616 | Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Özyeğin Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 204810616 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Özyeğin Üniversitesi , Vakıf , Mimarlık Bölümü , Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 9 kişidir. 2021 yılında Mimarlık Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.
Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 387,26513
Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 394,99094
Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 54262
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204810616
ÜNİVERSİTE: Özyeğin Üniversitesi
FAKÜLTE: Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 387,26513
Tavan Puan: 394,99094
Başarı Sıralaması: 54262
Kontenjan 2021 – 2022 : 9
Yerleşen 2021 – 2022: 9
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 449,04895
Tavan Puan: 459,42525
Başarı Sıralaması: 55378
Kontenjan 2020: 10+0
Yerleşen 2020: 10
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 422,57161
Tavan Puan: 443,44282
Başarı Sıralaması : 48065
Kontenjan 2019 : 7+0
Yerleşen 2019 : 7
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 435,2252
Tavan Puan: 452,87548
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 31600
Kontenjan 2018 : 7+0
Yerleşen 2018 : 7
Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.