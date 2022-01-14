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  4. 2022 Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204810634

2022 Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204810634

204810634 | Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204810634

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Özyeğin Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Özyeğin Üniversitesi   Mimarlık ve Tasarım Fakültesi   Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 204810634 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Özyeğin Üniversitesi , Vakıf , Mimarlık Bölümü , Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 54 kişidir. 2021 yılında Mimarlık Bölümüne 54 kişi yerleşmiştir.

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 280,11315

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 377,25989

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 204782

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204810634   

ÜNİVERSİTE: Özyeğin Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 280,11315

Tavan Puan: 377,25989

Başarı Sıralaması: 204782

Kontenjan 2021 – 2022 : 54

Yerleşen 2021 – 2022: 54

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 322,2252

Tavan Puan: 424,74040

Başarı Sıralaması:  205627

Kontenjan 2020:  54+0

Yerleşen 2020: 54

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 300,06279

Tavan Puan: 412,76945

Başarı Sıralaması :  188925

Kontenjan 2019 :  33+0

Yerleşen 2019 : 33

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 367,86257

Tavan Puan: 403,44255

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  75800

Kontenjan 2018 :  23+0

Yerleşen 2018 : 23

taban-puan.jpg

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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