2022 Piri Reis Üni. Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204950400

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Piri Reis Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Piri Reis Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Piri Reis Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 204950400 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Piri Reis Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Piri Reis Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Piri Reis Üniversitesi , Vakıf , Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 5 kişidir. 2021 yılında Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Piri Reis Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 343,70848

Piri Reis Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 364,40508

Piri Reis Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 99376

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204950400

ÜNİVERSİTE: Piri Reis Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 343,70848

Tavan Puan: 364,40508

Başarı Sıralaması: 99376

Kontenjan 2021 – 2022 : 5

Yerleşen 2021 – 2022: 5

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 388,50361

Tavan Puan: 410,18495

Başarı Sıralaması: 111371

Kontenjan 2020: 6+0

Yerleşen 2020: 6

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 339,13448

Tavan Puan: 381,21164

Başarı Sıralaması : 124589

Kontenjan 2019 : 5+0

Yerleşen 2019 : 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2018 : ---

Yerleşen 2018 : ---

Piri Reis Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Piri Reis Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.