2022 Piri Reis Üni. Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204950400
204950400 | Piri Reis Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Piri Reis Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Piri Reis Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Piri Reis Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Piri Reis Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 204950400 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Piri Reis Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Piri Reis Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Piri Reis Üniversitesi , Vakıf , Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 5 kişidir. 2021 yılında Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.
Piri Reis Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 343,70848
Piri Reis Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 364,40508
Piri Reis Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 99376
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204950400
ÜNİVERSİTE: Piri Reis Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 343,70848
Tavan Puan: 364,40508
Başarı Sıralaması: 99376
Kontenjan 2021 – 2022 : 5
Yerleşen 2021 – 2022: 5
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 388,50361
Tavan Puan: 410,18495
Başarı Sıralaması: 111371
Kontenjan 2020: 6+0
Yerleşen 2020: 6
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 339,13448
Tavan Puan: 381,21164
Başarı Sıralaması : 124589
Kontenjan 2019 : 5+0
Yerleşen 2019 : 5
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2018 : ---
Yerleşen 2018 : ---
Piri Reis Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Piri Reis Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.