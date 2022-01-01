2022 Piri Reis Üni. Deniz Ulaştırma İşletme Müh. (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 204910166
204910166 | Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 204910166 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Piri Reis Üniversitesi , Vakıf , Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü , Denizcilik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü kontenjanı 15 kişidir. 2021 yılında Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümüne 15 kişi yerleşmiştir.
Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 352,17616
Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 362,45787
Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 89439
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204910166
ÜNİVERSİTE: Piri Reis Üniversitesi
FAKÜLTE: Denizcilik Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 352,17616
Tavan Puan: 362,45787
Başarı Sıralaması: 89439
Kontenjan 2021 – 2022 : 15
Yerleşen 2021 – 2022: 15
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 406,45387
Tavan Puan: 452,33747
Başarı Sıralaması: 93452
Kontenjan 2020: 15+0
Yerleşen 2020: 15
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 361,35934
Tavan Puan: 420,23986
Başarı Sıralaması : 99115
Kontenjan 2019 : 11+0
Yerleşen 2019 : 11
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 343,65459
Tavan Puan: 375,54196
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 98300
Kontenjan 2018 : 12+0
Yerleşen 2018 : 12
Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.