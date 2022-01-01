2022 Piri Reis Üni. Gemi Makineleri İşletme Müh. (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 204910193

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 204910193 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Piri Reis Üniversitesi , Vakıf , Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü , Denizcilik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü kontenjanı 13 kişidir. 2021 yılında Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümüne 13 kişi yerleşmiştir.

Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 349,35945

Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 384,70249

Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 92675

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204910193

ÜNİVERSİTE: Piri Reis Üniversitesi

FAKÜLTE: Denizcilik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 349,35945

Tavan Puan: 384,70249

Başarı Sıralaması: 92675

Kontenjan 2021 – 2022 : 13

Yerleşen 2021 – 2022: 13

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 406,0967

Tavan Puan: 440,34988

Başarı Sıralaması: 93788

Kontenjan 2020: 12+0

Yerleşen 2020: 12

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 368,85987

Tavan Puan: 381,43798

Başarı Sıralaması : 91593

Kontenjan 2019 : 8+0

Yerleşen 2019 : 8

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 344,84689

Tavan Puan: 382,43715

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 97100

Kontenjan 2018 : 9+0

Yerleşen 2018 : 9

Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.