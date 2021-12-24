2022 Piri Reis Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204910493

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Piri Reis Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Piri Reis Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Piri Reis Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 204910493 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Piri Reis Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Piri Reis Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Piri Reis Üniversitesi , Vakıf , Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 7 kişidir. 2021 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.

Piri Reis Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 356,37222

Piri Reis Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 365,85994

Piri Reis Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 84762

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204910493

ÜNİVERSİTE: Piri Reis Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 356,37222

Tavan Puan: 365,85994

Başarı Sıralaması: 84762

Kontenjan 2021 – 2022 : 7

Yerleşen 2021 – 2022: 7

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 421,81484

Tavan Puan: 429,32357

Başarı Sıralaması: 79154

Kontenjan 2020: 6+0

Yerleşen 2020: 6

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 382,15473

Tavan Puan: 404,57286

Başarı Sıralaması : 79425

Kontenjan 2019 : 4+0

Yerleşen 2019 : 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 366,60422

Tavan Puan: 380,23389

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 76900

Kontenjan 2018 : 4+0

Yerleşen 2018 : 4

Piri Reis Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Piri Reis Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.