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  4. 2022 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108710112

2022 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108710112

108710112 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Rize ilimizde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108710112

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Rize  ilinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi   Tıp Fakültesi   Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 108710112 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Rize ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 120 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 120 kişi yerleşmiştir.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 431,11379

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 479,63703

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 21386

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108710112   

ÜNİVERSİTE: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Rize

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 431,11379

Tavan Puan: 479,63703

Başarı Sıralaması: 21386

Kontenjan 2021 – 2022 : 120

Yerleşen 2021 – 2022: 120

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 494,14336

Tavan Puan: 509,39620

Başarı Sıralaması:  19510

Kontenjan 2020:  120+3

Yerleşen 2020: 123

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 471,70414

Tavan Puan: 507,65936

Başarı Sıralaması :  18129

Kontenjan 2019 :  110+3

Yerleşen 2019 : 113

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 465,55153

Tavan Puan: 503,39792

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  17300

Kontenjan 2018 :  100+3

Yerleşen 2018 : 103

taban-puan.jpg

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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