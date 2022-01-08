2022 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108710112
108710112 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Rize ilimizde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Rize ilinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 108710112 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Rize ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 120 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 120 kişi yerleşmiştir.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 431,11379
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 479,63703
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 21386
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108710112
ÜNİVERSİTE: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Rize
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 431,11379
Tavan Puan: 479,63703
Başarı Sıralaması: 21386
Kontenjan 2021 – 2022 : 120
Yerleşen 2021 – 2022: 120
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 494,14336
Tavan Puan: 509,39620
Başarı Sıralaması: 19510
Kontenjan 2020: 120+3
Yerleşen 2020: 123
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 471,70414
Tavan Puan: 507,65936
Başarı Sıralaması : 18129
Kontenjan 2019 : 110+3
Yerleşen 2019 : 113
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 465,55153
Tavan Puan: 503,39792
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 17300
Kontenjan 2018 : 100+3
Yerleşen 2018 : 103
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.