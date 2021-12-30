2022 Sabancı Üni. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 205110117
205110117 | Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü tercih kod numarası 205110117 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sabancı Üniversitesi , Vakıf , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü kontenjanı 75 kişidir. 2021 yılında Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümüne 75 kişi yerleşmiştir.
Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü Taban Puanı: 501,27981
Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü Tavan Puan: 538,71326
Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü Başarı Sıralaması: 1316
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205110117
ÜNİVERSİTE: Sabancı Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 501,27981
Tavan Puan: 538,71326
Başarı Sıralaması: 1316
Kontenjan 2021 – 2022 : 75
Yerleşen 2021 – 2022: 75
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 535,9308
Tavan Puan: 553,77336
Başarı Sıralaması: 1604
Kontenjan 2020: 71+0
Yerleşen 2020: 71
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 526,44729
Tavan Puan: 551,57194
Başarı Sıralaması : 1507
Kontenjan 2019 : 46+0
Yerleşen 2019 : 46
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 526,63533
Tavan Puan: 544,48586
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 1340
Kontenjan 2018 : 33+0
Yerleşen 2018 : 33
Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.