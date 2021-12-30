2022 Sabancı Üni. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 205110092

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü tercih kod numarası 205110092 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sabancı Üniversitesi , Vakıf , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü kontenjanı 257 kişidir. 2021 yılında Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümüne 257 kişi yerleşmiştir.

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü Taban Puanı: 335,07404

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü Tavan Puan: 444,53923

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü Başarı Sıralaması: 109921

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205110092

ÜNİVERSİTE: Sabancı Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 335,07404

Tavan Puan: 444,53923

Başarı Sıralaması: 109921

Kontenjan 2021 – 2022 : 257

Yerleşen 2021 – 2022: 257

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 387,3667

Tavan Puan: 474,15416

Başarı Sıralaması: 112608

Kontenjan 2020: 242+0

Yerleşen 2020: 242

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 336,38051

Tavan Puan: 484,98177

Başarı Sıralaması : 128202

Kontenjan 2019 : 142+0

Yerleşen 2019 : 142

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 329,57438

Tavan Puan: 379,03191

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 114000

Kontenjan 2018 : 66+0

Yerleşen 2018 : 66

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.