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  4. 2022 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 111091397

2022 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 111091397

111091397 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 111091397

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi   İzmir Tıp Fakültesi   Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 111091397 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sağlık Bilimleri Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , İzmir Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 60 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 60 kişi yerleşmiştir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 453,92302

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 470,57054

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 10466

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111091397   

ÜNİVERSİTE: Sağlık Bilimleri Üniversitesi

FAKÜLTE: İzmir Tıp Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 453,92302

Tavan Puan: 470,57054

Başarı Sıralaması: 10466

Kontenjan 2021 – 2022 : 60

Yerleşen 2021 – 2022: 60

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 508,9651

Tavan Puan: 520,90276

Başarı Sıralaması:  10543

Kontenjan 2020:  60+2

Yerleşen 2020: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2019 :  ---

Yerleşen 2019 : ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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