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2022 Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108810377

108810377 | Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sakarya ilimizde yer alan Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108810377

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya  ilinde bulunan Sakarya Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 108810377 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Üniversitesi , Devlet , Makine Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü kontenjanı 100 kişidir. 2021 yılında Makine Mühendisliği Bölümüne 103 kişi yerleşmiştir.

Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 317,55458

Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 367,5698

Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 134188

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108810377   

ÜNİVERSİTE: Sakarya Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 317,55458

Tavan Puan: 367,5698

Başarı Sıralaması: 134188

Kontenjan 2021 – 2022 : 100

Yerleşen 2021 – 2022: 103

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 381,48062

Tavan Puan: 435,20302

Başarı Sıralaması:  119028

Kontenjan 2020:  110+3

Yerleşen 2020: 113

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 343,72066

Tavan Puan: 426,14765

Başarı Sıralaması :  118775

Kontenjan 2019 :  110+3

Yerleşen 2019 : 113

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 339,07725

Tavan Puan: 375,40909

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  103000

Kontenjan 2018 :  120+3

Yerleşen 2018 : 123

taban-puan.jpg

Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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