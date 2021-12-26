2022 Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108911205

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 108911205 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 64 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 64 kişi yerleşmiştir.

Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 354,06034

Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 375,25941

Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 87338

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108911205

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 354,06034

Tavan Puan: 375,25941

Başarı Sıralaması: 87338

Kontenjan 2021 – 2022 : 64

Yerleşen 2021 – 2022: 64

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 400,09613

Tavan Puan: 444,98777

Başarı Sıralaması: 99619

Kontenjan 2020: 64+2

Yerleşen 2020: 66

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 341,65028

Tavan Puan: 480,02784

Başarı Sıralaması : 121318

Kontenjan 2019 : 56+2

Yerleşen 2019 : 58

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 317,56288

Tavan Puan: 379,47650

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 130000

Kontenjan 2018 : 56+2

Yerleşen 2018 : 58

Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.