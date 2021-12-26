2022 Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108911205
108911205 | Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 108911205 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Selçuk Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 64 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 64 kişi yerleşmiştir.
Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 354,06034
Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 375,25941
Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 87338
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108911205
ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi
FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 354,06034
Tavan Puan: 375,25941
Başarı Sıralaması: 87338
Kontenjan 2021 – 2022 : 64
Yerleşen 2021 – 2022: 64
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 400,09613
Tavan Puan: 444,98777
Başarı Sıralaması: 99619
Kontenjan 2020: 64+2
Yerleşen 2020: 66
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 341,65028
Tavan Puan: 480,02784
Başarı Sıralaması : 121318
Kontenjan 2019 : 56+2
Yerleşen 2019 : 58
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 317,56288
Tavan Puan: 379,47650
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 130000
Kontenjan 2018 : 56+2
Yerleşen 2018 : 58
Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.