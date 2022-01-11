2022 Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108910013

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 108910013 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi , Devlet , Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 120 kişidir. 2021 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 120 kişi yerleşmiştir.

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 422,45951

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Tavan Puan: 439,43653

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 26811

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108910013

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 422,45951

Tavan Puan: 439,43653

Başarı Sıralaması: 26811

Kontenjan 2021 – 2022 : 120

Yerleşen 2021 – 2022: 120

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 485,12026

Tavan Puan: 494,80886

Başarı Sıralaması: 25906

Kontenjan 2020: 120+3

Yerleşen 2020: 123

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 462,57806

Tavan Puan: 477,91790

Başarı Sıralaması : 22947

Kontenjan 2019 : 120+3

Yerleşen 2019 : 123

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 455,61061

Tavan Puan: 469,86105

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 21600

Kontenjan 2018 : 120+3

Yerleşen 2018 : 123

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.