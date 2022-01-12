2022 Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108910755

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Veterinerlik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü tercih kod numarası 108910755 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi , Devlet , Veterinerlik Bölümü , Veteriner Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Veterinerlik Bölümü kontenjanı 150 kişidir. 2021 yılında Veterinerlik Bölümüne 150 kişi yerleşmiştir.

Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban Puanı: 357,86661

Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Tavan Puan: 404,88701

Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Başarı Sıralaması: 83068

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108910755

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Veteriner Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 357,86661

Tavan Puan: 404,88701

Başarı Sıralaması: 83068

Kontenjan 2021 – 2022 : 150

Yerleşen 2021 – 2022: 150

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 407,18825

Tavan Puan: 450,57080

Başarı Sıralaması: 92759

Kontenjan 2020: 155+4

Yerleşen 2020: 159

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 354,83476

Tavan Puan: 426,49468

Başarı Sıralaması : 106068

Kontenjan 2019 : 155+4

Yerleşen 2019 : 159

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 331,18699

Tavan Puan: 413,48242

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 112000

Kontenjan 2018 : 155+4

Yerleşen 2018 : 159

Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.