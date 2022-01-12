2022 Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108910755
108910755 | Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Veterinerlik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü tercih kod numarası 108910755 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Selçuk Üniversitesi , Devlet , Veterinerlik Bölümü , Veteriner Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Veterinerlik Bölümü kontenjanı 150 kişidir. 2021 yılında Veterinerlik Bölümüne 150 kişi yerleşmiştir.
Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban Puanı: 357,86661
Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Tavan Puan: 404,88701
Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Başarı Sıralaması: 83068
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108910755
ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi
FAKÜLTE: Veteriner Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 357,86661
Tavan Puan: 404,88701
Başarı Sıralaması: 83068
Kontenjan 2021 – 2022 : 150
Yerleşen 2021 – 2022: 150
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 407,18825
Tavan Puan: 450,57080
Başarı Sıralaması: 92759
Kontenjan 2020: 155+4
Yerleşen 2020: 159
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 354,83476
Tavan Puan: 426,49468
Başarı Sıralaması : 106068
Kontenjan 2019 : 155+4
Yerleşen 2019 : 159
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 331,18699
Tavan Puan: 413,48242
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 112000
Kontenjan 2018 : 155+4
Yerleşen 2018 : 159
Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.