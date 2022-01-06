2022 Siirt Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109030059

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Siirt Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Siirt ilinde bulunan Siirt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Siirt Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 109030059 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Siirt Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Siirt Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Siirt Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Siirt ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 80 kişidir. 2021 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

Siirt Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 283,86982

Siirt Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 325,50108

Siirt Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 196305

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109030059

ÜNİVERSİTE: Siirt Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Siirt

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 283,86982

Tavan Puan: 325,50108

Başarı Sıralaması: 196305

Kontenjan 2021 – 2022 : 80

Yerleşen 2021 – 2022: 82

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 323,44189

Tavan Puan: 383,80065

Başarı Sıralaması: 203330

Kontenjan 2020: 80+2

Yerleşen 2020: 82

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 288,32687

Tavan Puan: 329,00858

Başarı Sıralaması : 215667

Kontenjan 2019 : 80+2

Yerleşen 2019 : 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 272,29429

Tavan Puan: 331,39653

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 217000

Kontenjan 2018 : 80+2

Yerleşen 2018 : 82

Siirt Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Siirt Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.