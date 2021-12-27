2022 Sivas Cumhuriyet Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 102610034
102610034 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sivas ilimizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 102610034 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi , Devlet , İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 50 kişidir. 2021 yılında İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümüne 50 kişi yerleşmiştir.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 352,1107
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 387,51552
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 89510
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102610034
ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Sivas
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 352,1107
Tavan Puan: 387,51552
Başarı Sıralaması: 89510
Kontenjan 2021 – 2022 : 50
Yerleşen 2021 – 2022: 50
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 412,80637
Tavan Puan: 457,44968
Başarı Sıralaması: 87447
Kontenjan 2020: 50+2
Yerleşen 2020: 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 353,68101
Tavan Puan: 388,24278
Başarı Sıralaması : 107346
Kontenjan 2019 : 50+2
Yerleşen 2019 : 52
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 323,78497
Tavan Puan: 400,49631
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 122000
Kontenjan 2018 : 50+2
Yerleşen 2018 : 52
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.