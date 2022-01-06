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  4. 2022 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102610722

2022 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102610722

102610722 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sivas ilimizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102610722

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas  ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi   Eczacılık Fakültesi   Eczacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Bölümü tercih kod numarası 102610722 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi , Devlet , Eczacılık Bölümü , Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczacılık Bölümü kontenjanı 90 kişidir. 2021 yılında Eczacılık Bölümüne 90 kişi yerleşmiştir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban Puanı: 396,5952

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Bölümü Tavan Puan: 412,25537

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 46417

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102610722   

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 396,5952

Tavan Puan: 412,25537

Başarı Sıralaması: 46417

Kontenjan 2021 – 2022 : 90

Yerleşen 2021 – 2022: 90

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 461,75809

Tavan Puan: 476,49571

Başarı Sıralaması:  44483

Kontenjan 2020:  90+3

Yerleşen 2020: 93

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 428,42465

Tavan Puan: 450,97951

Başarı Sıralaması :  44057

Kontenjan 2019 :  90+3

Yerleşen 2019 : 93

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 418,11888

Tavan Puan: 458,62360

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  41000

Kontenjan 2018 :  80+2

Yerleşen 2018 : 82

taban-puan.jpg

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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