2022 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102610388
102610388 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sivas ilimizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 102610388 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 200 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 200 kişi yerleşmiştir.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 436,36634
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 466,99708
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 18415
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102610388
ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Sivas
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 436,36634
Tavan Puan: 466,99708
Başarı Sıralaması: 18415
Kontenjan 2021 – 2022 : 200
Yerleşen 2021 – 2022: 200
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 496,67523
Tavan Puan: 528,53543
Başarı Sıralaması: 17839
Kontenjan 2020: 200+5
Yerleşen 2020: 205
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 474,01205
Tavan Puan: 530,75993
Başarı Sıralaması : 17051
Kontenjan 2019 : 200+5
Yerleşen 2019 : 205
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 467,4798
Tavan Puan: 501,31816
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 16500
Kontenjan 2018 : 200+5
Yerleşen 2018 : 205
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.