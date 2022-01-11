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  4. 2022 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102610388

2022 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102610388

102610388 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sivas ilimizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102610388

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas  ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi   Tıp Fakültesi   Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 102610388 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 200 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 200 kişi yerleşmiştir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 436,36634

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 466,99708

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 18415

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102610388   

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 436,36634

Tavan Puan: 466,99708

Başarı Sıralaması: 18415

Kontenjan 2021 – 2022 : 200

Yerleşen 2021 – 2022: 200

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 496,67523

Tavan Puan: 528,53543

Başarı Sıralaması:  17839

Kontenjan 2020:  200+5

Yerleşen 2020: 205

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 474,01205

Tavan Puan: 530,75993

Başarı Sıralaması :  17051

Kontenjan 2019 :  200+5

Yerleşen 2019 : 205

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 467,4798

Tavan Puan: 501,31816

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  16500

Kontenjan 2018 :  200+5

Yerleşen 2018 : 205

taban-puan.jpg

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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