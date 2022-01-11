2022 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109210441

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 109210441 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Süleyman Demirel Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 210 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 210 kişi yerleşmiştir.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 442,92454

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 468,64009

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 15128

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109210441

ÜNİVERSİTE: Süleyman Demirel Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 442,92454

Tavan Puan: 468,64009

Başarı Sıralaması: 15128

Kontenjan 2021 – 2022 : 210

Yerleşen 2021 – 2022: 210

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 502,28169

Tavan Puan: 520,15201

Başarı Sıralaması: 14292

Kontenjan 2020: 210+6

Yerleşen 2020: 216

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 482,07632

Tavan Puan: 503,78288

Başarı Sıralaması : 13434

Kontenjan 2019 : 210+6

Yerleşen 2019 : 216

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 476,70656

Tavan Puan: 510,06554

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 13000

Kontenjan 2018 : 210+6

Yerleşen 2018 : 216

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.