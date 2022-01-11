2022 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109210441
109210441 | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Isparta ilimizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 109210441 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Süleyman Demirel Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 210 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 210 kişi yerleşmiştir.
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 442,92454
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 468,64009
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 15128
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109210441
ÜNİVERSİTE: Süleyman Demirel Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Isparta
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 442,92454
Tavan Puan: 468,64009
Başarı Sıralaması: 15128
Kontenjan 2021 – 2022 : 210
Yerleşen 2021 – 2022: 210
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 502,28169
Tavan Puan: 520,15201
Başarı Sıralaması: 14292
Kontenjan 2020: 210+6
Yerleşen 2020: 216
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 482,07632
Tavan Puan: 503,78288
Başarı Sıralaması : 13434
Kontenjan 2019 : 210+6
Yerleşen 2019 : 216
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 476,70656
Tavan Puan: 510,06554
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 13000
Kontenjan 2018 : 210+6
Yerleşen 2018 : 216
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.